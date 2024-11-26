Слухи о помолвке Ди Каприо с 26-летней моделью всколыхнули сеть

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Киев  •  УНН

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Соцсети обсуждают возможную помолвку 50-летнего Леонардо Ди Каприо с моделью Витторией Черетти. Слухи возникли после появления на пальце модели бриллиантового кольца, но инсайдеры опровергают информацию.

Актер Леонардо Ди Каприо и модель Виттория Черетти взорвали социальные сети вирусными слухами о своей помолвке, пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.

Детали

Новость о том, что 50-летняя суперзвезда может быть готовым к алтарю, шокировала поклонников, поскольку он, по-видимому, сопротивлялся стать благоразумным после того, как встречался с очередью молодых красавиц - обычно моделей - в течение многих лет.

Разговоры о помолвке, которые разгорелись из-за электронного письма в блоге сплетен DeuxMoi, особенно шокировали поклонников, поскольку, по слухам, звезда "Титаника" давно придерживается правил "25 и моложе", когда дело касается его замечательных подруг.

В свои 26 лет Виттория уже является редким отклонением от предполагаемой практики, поскольку эти двое начали встречаться, когда ей было уже 25, и, по-видимому, счастливо живут вместе после ее дня рождения.

Но помолвка действительно стала бы шоком для серийного любителя свиданий, который зарекомендовал себя как один из самых известных холостяков в мире.

Впервые о связи Лео и Виттории заговорили летом 2023 года. С тех пор эти двое, казалось бы, хорошо ладят, и слухи о возможной помолвке появились в начале этого лета после того, как она была замечена с бриллиантовым кольцом в форме сердца на левом безымянном пальце.

Но инсайдер, который пообщался с TMZ, попытался пресечь слухи о помолвке.

Они утверждали, что Ди Каприо, который отпраздновал 50-летие 11 ноября, не дарил ей обручальное кольцо.

При этом, как сообщается, Виттория имела его с 2022 года.

Несмотря на эти заявления, украшение подогрело интерес.

Теории поклонников о помолвке были разрушены в начале этого года, когда Лео был замечен в интимной обстановке с певицей Тейаной Тейлор, которая играет его партнершу в его предстоящем фильме режиссера Пола Томаса Андерсона, который окутан тайной.

Однако инсайдеры позже заявили, что эти двое лишь друзья, и они утверждали, что Ди Каприо помогает начинающей актрисе оттачивать свое мастерство и пережить разрыв с Иманом Шампертом.

На X (ранее Twitter) фанаты попеременно поздравляли Ди Каприо с тем, что он якобы обручился, тогда как другие не могли поверить, что он когда-то остепенится после многих лет смены топ-моделей.

В одном из веселых постов Виттория была представлена как героиня сказки, которая спасла Лео: "О Боже, ОНА ЭТО СДЕЛАЛА! ОНА РАЗРУШИЛА ПРОКЛЯТИЕ!!!".

Другие не могли поверить слухам после того, как звезда "Однажды в Голливуде" в течение многих лет встречался в основном с женщинами 25 лет и младше.

"О Боже??? он берет на себя пожизненно обязательства с кем-то старше 25??" - написал один пользователь X.

Некоторые фанаты шутили, что слухи появились из-за того, что актеру наконец-то исполнилось 50, и он решил, что "наконец-то пришло время остепениться".

Один фанат поддержал слухи и пошутил, что пара долго не продержится: "Боюсь, он расстанется с ней до того, как ей исполнится 30".

Но другие отреагировали на предполагаемую помолвку Ди Каприо и Черетти более искренне.

Скорсезе планирует снять байопик о Синатре с Ди Каприо и Лоуренс19 апр. 2024, 14:33 • 113870 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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