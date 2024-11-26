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Шер поделилась, что потеряла девственность в 14, из-за желания мести

Шер поделилась, что потеряла девственность в 14, из-за желания мести

Киев  •  УНН

 • 6652 просмотра

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В своих новых мемуарах Шер поделилась историей потери девственности в 14 лет из-за желания отомстить парню. Певица рассказала, что пошла на это после того, как бойфренд унизил ее перед друзьями.

Американская певица Шер в своих мемуарах призналась, что потеряла свою девственность довольно рано и сделала это из-за желания отомстить своему парню, пишет УНН со ссылкой на Huff Post.

Детали

В своих новых мемуарах, опубликованных на прошлой неделе, Шер вспоминает причины потери девственности в 14 лет и рассказала, что ее побудило к этому желание мести.

Согласно отрывкам из мемуаров, которые выпустила певица, она была влюблена в старшеклассника, который жил в ее районе. Разница в возрасте им никак не мешала, когда они были наедине. Однако в присутствии друзей, которые были старше Шер, парень относился к ней как к ребенку.

Проблемным моментом стала ситуация, когда как-то Шер со своим бойфрендом встретили его друзей в ресторане. Тогда последние насмешливо спросили парня, собирается ли он брать с собой «того малыша». И в результате, он просто «бросил» Шер и пошел есть вместе с друзьями.

Мне было так больно, когда он это сделал, поэтому я занялась с ним сексом из мести. Я не хотела этого. Иначе я бы сделала это один из пятисот других раз, когда он просил. Но я была так зла из-за того, что меня бросили, поэтому я решила, если не потерять, то одолжить ему свою девственность». Когда то, что оказалось очень переоцененным, закончилось, я спросила его: Это все? Мы закончили?

- пишет Шер.

«Тогда я сказала ему идти домой и никогда не возвращаться. Я хотела, чтобы он чувствовал себя так же униженным, как он заставил меня чувствовать себя. Несмотря на то, что он продолжал пытаться загладить это передо мной, я никогда с ним больше не разговаривала», - поделилась певица.

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Сейчас Шер встречается с 38-летним музыкантом Александром «AE» Эдвардсом.

Напомним,

Легендарная певица Шер издает первую часть своих мемуаров «Cher: The Memoir - Part One». Книга охватывает период от детства до разрыва с Сонни Боно, вторая часть ожидается в следующем году.

Алина Волянская

Алина Волянская

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