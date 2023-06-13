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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 325 млн долларов

Киев • УНН

 • 1067282 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 325 млн долларов. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 325 млн долларов

Сообщается, что Блинкен объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 325 млн долл.

Цитата

"Этот пакет помощи в сфере безопасности включает критически важные средства противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, бронетехнику и другое оборудование, необходимое для укрепления украинских сил на поле боя", – заявил он.

Дополнение

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты "очень-очень скоро" объявят о предоставлении нового пакета военной помощи Украине.

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