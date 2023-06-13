США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 325 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 325 млн долларов. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Сообщается, что Блинкен объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 325 млн долл.
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"Этот пакет помощи в сфере безопасности включает критически важные средства противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, бронетехнику и другое оборудование, необходимое для укрепления украинских сил на поле боя", – заявил он.
Дополнение
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты "очень-очень скоро" объявят о предоставлении нового пакета военной помощи Украине.