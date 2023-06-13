США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 325 млн долларов

Сообщается, что Блинкен объявил о новом пакете военной помощи Украине на сумму 325 млн долл.

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"Этот пакет помощи в сфере безопасности включает критически важные средства противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, бронетехнику и другое оборудование, необходимое для укрепления украинских сил на поле боя", – заявил он.

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Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты "очень-очень скоро" объявят о предоставлении нового пакета военной помощи Украине.