Stinger, Javelin и Bradley: в Пентагоне рассказали о содержании нового пакета помощи Украине

Детали

Так, США объявили о новом пакете помощи на 325 миллионов долл, который включает:

· дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем (NASAMS);

· зенитные комплексы Stinger;

· дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем (HIMARS);

· артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

· 15 боевых машин пехоты Bradley;

· 10 бронетранспортеров Stryker;

· противоброневые системы Javelin;

· противотанковые системы АТ-4;

· Более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;

· Подрывные боеприпасы для уборки препятствий;

· Средства поддержки тактической защищенной связи;

· Запчасти и другое полевое оборудование.

Дополнения

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военная помощь Украине со стороны НАТО и партнеров меняет ситуацию на поле боя прямо сейчас. Украинцы только начали наступление, но набирают силу.