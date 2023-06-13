Stinger, Javelin и Bradley: в Пентагоне рассказали о содержании нового пакета помощи Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. В новый пакет военной помощи Украине от США войдет, в частности, 10 БТР Stryker, 15 БМП Bradley, ПЗРК Stinger и более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство обороны США.
Детали
Так, США объявили о новом пакете помощи на 325 миллионов долл, который включает:
· дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем (NASAMS);
· зенитные комплексы Stinger;
· дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем (HIMARS);
· артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
· 15 боевых машин пехоты Bradley;
· 10 бронетранспортеров Stryker;
· противоброневые системы Javelin;
· противотанковые системы АТ-4;
· Более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
· Подрывные боеприпасы для уборки препятствий;
· Средства поддержки тактической защищенной связи;
· Запчасти и другое полевое оборудование.
Дополнения
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военная помощь Украине со стороны НАТО и партнеров меняет ситуацию на поле боя прямо сейчас. Украинцы только начали наступление, но набирают силу.