В Пентагоне пока не имеют подтверждений информации об уничтожении в Украине 16 единиц западной техники
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В Пентагоне на данный момент не имеют подтверждений информации об уничтожении в Украине 16 единиц западной техники. Об этом во время брифинга заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, сообщает УНН.
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"Я видела эти сообщения, но я не могу подтвердить некоторые видео и изображения. По крайней мере то, что мы видим от россиян, которые обнародовали эти снимки", – заявила представительница Пентагона.
Сингх отметила, что Пентагон при выделении военной помощи Украине предусматривает возможные потери техники. В то же время, она не может сказать, будeт ли заменять каждую единицу уничтоженной западной техники.
Также представительница Пентагона добавила, что в ведомстве продолжают отслеживать события в Украине.
Дополнение
США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 325 миллионов долларов. В новый пакет от США войдет, в частности, 10 БТР Stryker, 15 БМП Bradley, ПЗРК Stinger и более 22 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам.