СМИ и военные эксперты исследовали видео мо рф с "захваченной" техникой

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 11215 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
14:05 • 53071 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 105387 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 105491 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 248181 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 128704 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 118515 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 360427 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83058 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 135557 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
54%
Популярные новости

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 162417 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 118717 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 18731 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 99302 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 64605 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 248161 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 284578 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 360406 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 339538 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 387715 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 65064 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 99767 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 119176 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 162854 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 77260 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

СМИ и военные эксперты исследовали видео мо рф с "захваченной" техникой

Киев • УНН

 • 11457472 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. СМИ и военные эксперты исследовали видео российского минобороны, в котором демонстрируется якобы захваченная украинская техника и пришли к выводу, что, хотя на этот раз это не тракторы, но место и дата съемки вызывает вопросы, пишет Голос Америки, передает УНН.

СМИ и военные эксперты исследовали видео мо рф с "захваченной" техникой

Детали

Министерство обороны россии во вторник обнародовало видеозапись, на которой, по его словам, были танки Leopard немецкого производства и боевые машины Bradley производства США, которые российские войска якобы "захватили" во время боев с наступающей украинской армией на Запорожском фронте.

Сообщения российской стороны о подбитой западной технике появлялись и раньше, однако, иногда после проверки танки Leopard оказывались тракторами. На этот раз агентство Reuters смогло подтвердить, что машины, которые видны на российском видео, были танками Leopard и бронемашины Bradley, но не смогло независимо проверить место или дату съемки, пишет Голос Америки.

Как говорят в Reuters, на кадрах, обнародованных на официальном канале министерства в мессенджере Telegram, изображены два танка Leopard, а также две поврежденные боевые машины Bradley. Однако военные эксперты говорят, что даже если заявления россиян о подбитой западной технике правдивы, это еще не означает, что с украинским контрнаступлением что-то пошло не так, и тем более – это не повод для разжигания панических настроений.

Военный аналитик Майкл Пек говорит, что освещение украинских потерь в прессе порой доведено «до фарса». Он приводит пример одной из статей, где написано, что Украина потеряла половину поставленных Финляндией танков.

«Но Финляндия прислала лишь шесть модифицированных машин Leopard 2R: потеря трех из примерно 800 украинских танков вряд ли является панихидой по украинской бронетехнике», – говорит Пек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Пентагоне пока не имеют подтверждений информации об уничтожении в Украине 16 единиц западной техники

В настоящее время США, и Германия пообещала предоставить больше танков и бронетехники, чтобы компенсировать потери на поле боя.

Дополнение

Газета Wall Street Journal, со ссылкой на официальных лиц, пишет, что Вашингтон после сложных внутренних дебатов, планирует поставить в Украину танки Abrams и оснастить их снарядами с обедненным ураном, которые являются эффективными против российских танков. Выпущенные на высокой скорости, снаряды способны пробивать лобовую броню российского танка на большом расстоянии, объясняют аналитики, которые общались с газетой Wall Street Journal.

В Конгрессе тем временем требуют от президента Байдена предоставить Украине все оружие для победы. Как отмечают обозреватели, политическая поддержка Украины среди законодателей остается сильной, но они опасаются, что поддержка может ослабнуть, если контрнаступление Киева будет неудачным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Помощь Украине со стороны НАТО и партнеров меняет ситуацию на поле боя прямо сейчас - Столтенберг

.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$63.18
Bitcoin
$77,259.00
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.00
Ethereum
$1,476.75