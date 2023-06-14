СМИ и военные эксперты исследовали видео мо рф с "захваченной" техникой

Детали

Министерство обороны россии во вторник обнародовало видеозапись, на которой, по его словам, были танки Leopard немецкого производства и боевые машины Bradley производства США, которые российские войска якобы "захватили" во время боев с наступающей украинской армией на Запорожском фронте.

Сообщения российской стороны о подбитой западной технике появлялись и раньше, однако, иногда после проверки танки Leopard оказывались тракторами. На этот раз агентство Reuters смогло подтвердить, что машины, которые видны на российском видео, были танками Leopard и бронемашины Bradley, но не смогло независимо проверить место или дату съемки, пишет Голос Америки.

Как говорят в Reuters, на кадрах, обнародованных на официальном канале министерства в мессенджере Telegram, изображены два танка Leopard, а также две поврежденные боевые машины Bradley. Однако военные эксперты говорят, что даже если заявления россиян о подбитой западной технике правдивы, это еще не означает, что с украинским контрнаступлением что-то пошло не так, и тем более – это не повод для разжигания панических настроений.

Военный аналитик Майкл Пек говорит, что освещение украинских потерь в прессе порой доведено «до фарса». Он приводит пример одной из статей, где написано, что Украина потеряла половину поставленных Финляндией танков.

«Но Финляндия прислала лишь шесть модифицированных машин Leopard 2R: потеря трех из примерно 800 украинских танков вряд ли является панихидой по украинской бронетехнике», – говорит Пек.

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В настоящее время США, и Германия пообещала предоставить больше танков и бронетехники, чтобы компенсировать потери на поле боя.

Дополнение

Газета Wall Street Journal, со ссылкой на официальных лиц, пишет, что Вашингтон после сложных внутренних дебатов, планирует поставить в Украину танки Abrams и оснастить их снарядами с обедненным ураном, которые являются эффективными против российских танков. Выпущенные на высокой скорости, снаряды способны пробивать лобовую броню российского танка на большом расстоянии, объясняют аналитики, которые общались с газетой Wall Street Journal.

В Конгрессе тем временем требуют от президента Байдена предоставить Украине все оружие для победы. Как отмечают обозреватели, политическая поддержка Украины среди законодателей остается сильной, но они опасаются, что поддержка может ослабнуть, если контрнаступление Киева будет неудачным.

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