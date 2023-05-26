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Конгрес США закликає Байдена передати Україні ракети ATACMS

Конгрес США закликає Байдена передати Україні ракети ATACMS

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 травня. УНН. Конгрес закликає президента США Джо Байдена якнайшвидше передати Україні балістичні ракети ATACMS. Про це пише УНН з посиланням на Foreign Policy.

Деталі

Як зазначається, лідери двопартійної Гельсінської комісії закликали Білий дім дати дозвіл на поставку в Україну американської армійської тактичної ракетної системи (ATACMS). Так, вона може бути випущена із наданих Києву раніше реактивних систем залпового вогню.

"Тепер, коли прийнято рішення відправити F-16, настав час взяти на себе зобов’язання щодо повної перемоги України та доставити всю необхідну зброю. Майже кожна система зброї, яку запитувала Україна, була надана їй після сильного тиску. Давайте не чекати ще однієї кампанії тиску, щоб забезпечити ATACMS", – написали представники Джо Вілсон і Стів Коен у листі від 25 травня, який також був підписаний членом комісії Вікторією Спартц.

Деякі члени Конгресу та офіційні особи США вважають, що поставки ATACMS в Україну можуть мати вирішальне значення для того, щоб поставити під загрозу російські війська, кораблі та бази на окупованій українській території. 

"Це не тільки допомогло б Україні знищити російську військову зброю, яка використовується для вбивства українських захисників і цивільних осіб, але й посунуло б російські підрозділи та ланцюги постачання далі від фронту, різко ускладнивши їхню здатність продовжувати цю геноцидну війну", - написали законодавці. 

Нагадаємо

Міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила про військову допомогу Україні на дванадцятому засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". Так, Канада передає Україні партію ракет AIM-9.

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