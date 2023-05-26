Конгресс США призывает Байдена передать Украине ракеты ATACMS
Киев • УНН
КИЕВ. 26 мая. УНН. Конгресс призывает президента США Джо Байдена как можно быстрее передать Украине баллистические ракеты ATACMS. Об этом пишет УНН со ссылкой на Foreign Policy.
Детали
Как отмечается, лидеры двухпартийной Хельсинкской комиссии призвали Белый дом дать разрешение на поставку в Украину американской армейской тактической ракетной системы (ATACMS). Так, она может быть выпущена из предоставленных Киеву ранее реактивных систем залпового огня.
"Теперь, когда принято решение отправить F-16, пришло время взять на себя обязательства по полной победе Украины и доставить все необходимое оружие. Почти каждая система оружия, которую запрашивала Украина, была предоставлена ей после сильного давления. Давайте не ждать еще одной кампании давления, чтобы обеспечить ATACMS", – написали представители Джо Уилсон и Стив Коэн в письме от 25 мая, которое также было подписано членом комиссии Викторией Спартц.
Некоторые члены Конгресса и официальные лица США считают, что поставки ATACMS в Украину могут иметь решающее значение для того, чтобы поставить под угрозу российские войска, корабли и базы на оккупированной украинской территории.
"Это не только помогло бы Украине уничтожить российское военное оружие, используемое для убийства украинских защитников и гражданских лиц, но и отодвинуло бы российские подразделения и цепи снабжения дальше от фронта, резко усложнив их способность продолжать эту геноцидную войну", - написали законодатели.
Напомним
Министр обороны Канады Анита Ананд объявила о военной помощи Украине на двенадцатом заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Так, Канада передает Украине партию ракет AIM-9.