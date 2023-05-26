Конгресс США призывает Байдена передать Украине ракеты ATACMS

Детали

Как отмечается, лидеры двухпартийной Хельсинкской комиссии призвали Белый дом дать разрешение на поставку в Украину американской армейской тактической ракетной системы (ATACMS). Так, она может быть выпущена из предоставленных Киеву ранее реактивных систем залпового огня.

"Теперь, когда принято решение отправить F-16, пришло время взять на себя обязательства по полной победе Украины и доставить все необходимое оружие. Почти каждая система оружия, которую запрашивала Украина, была предоставлена ей после сильного давления. Давайте не ждать еще одной кампании давления, чтобы обеспечить ATACMS", – написали представители Джо Уилсон и Стив Коэн в письме от 25 мая, которое также было подписано членом комиссии Викторией Спартц.

Некоторые члены Конгресса и официальные лица США считают, что поставки ATACMS в Украину могут иметь решающее значение для того, чтобы поставить под угрозу российские войска, корабли и базы на оккупированной украинской территории.

"Это не только помогло бы Украине уничтожить российское военное оружие, используемое для убийства украинских защитников и гражданских лиц, но и отодвинуло бы российские подразделения и цепи снабжения дальше от фронта, резко усложнив их способность продолжать эту геноцидную войну", - написали законодатели.

Напомним

Министр обороны Канады Анита Ананд объявила о военной помощи Украине на двенадцатом заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Так, Канада передает Украине партию ракет AIM-9.