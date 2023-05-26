Канада передає Україні партію ракет AIM-9 - Міноборони

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"Міністр Ананд оголосила, що Канада передає Україні 43 ракети AIM-9 з арсеналу Збройних сил Канади (CAF), і зазначила, що ця пожертва допоможе Україні убезпечити своє небо перед обличчям атак росії", - ідеться у повідомленні.

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Міністр оборони Канади також зазначила, що "доставка заявлених у квітні пакетів стрілецької зброї та боєприпасів йде за графіком". "В Україну вже доставлено кулемети, автомати, набори для чищення та магазини, а найближчими тижнями планується доставити 1 мільйон патронів калібру 5,56 мм та 4800 автоматів. До літа очікується, що всі 21 тисяча одиниць стрілецької зброї та 2,4 мільйона боєприпасів будуть в Україні", - зазначили у канадському оборонному відомстві.

Як вказано, з початку 2022 року Канада виділила Україні допомогу на суму понад 8 мільярдів канадських доларів, у тому числі понад 1 мільярд канадських доларів у вигляді військової допомоги. "Це включає вісім основних бойових танків Leopard 2A4 і одну броньовану евакуаційну машину, національну передову зенітно-ракетну систему (NASAMS) з відповідними боєприпасами, 39 броньованих машин бойової підтримки, протитанкову зброю, стрілецьку зброю, гаубиці M777 і відповідні боєприпаси, камери дронів високої роздільної здатності, зимовий одяг тощо", - ідеться у повідомленні.

Міністр Ананд також оголосила, що Канада розширює свою присутність у Польщі у межах операції UNIFIER. П'ять додаткових медичних інструкторів Збройних сил Канади (CAF) будуть відправлені до Польщі, щоб приєднатися до семи членів CAF, які вже направлені до програми підвищення кваліфікації медичних навичок для особового складу Збройних сил України.