Канада передает Украине партию ракет AIM-9 - Минобороны

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КИЕВ. 26 мая. УНН. Министр обороны Канады Анита Ананд объявила о военной помощи Украине на двенадцатом заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", пишет УНН со ссылкой на заявление Минобороны Канады.

Цитата

"Министр Ананд объявила, что Канада передает Украине 43 ракеты AIM-9 из арсенала Вооруженных сил Канады (CAF), и отметила, что это пожертвование поможет Украине обезопасить свое небо перед лицом атак россии", - говорится в сообщении.

Детали

Министр обороны Канады также отметила, что "доставка заявленных в апреле пакетов стрелкового оружия и боеприпасов идет по графику". "В Украину уже доставлены пулеметы, автоматы, наборы для чистки и магазины, а в ближайшие недели планируется доставить 1 миллион патронов калибра 5,56 мм и 4800 автоматов. К лету ожидается, что все 21 тысяча единиц стрелкового оружия и 2,4 миллиона боеприпасов будут в Украине", - отметили в канадском оборонном ведомстве.

Как указано, с начала 2022 года Канада выделила Украине помощь на сумму более 8 миллиардов канадских долларов, в том числе более 1 миллиарда канадских долларов в виде военной помощи. "Это включает восемь основных боевых танков Leopard 2A4 и одну бронированную эвакуационную машину, национальную передовую зенитно-ракетную систему (NASAMS) с соответствующими боеприпасами, 39 бронированных машин боевой поддержки, противотанковое оружие, стрелковое оружие, гаубицы M777 и соответствующие боеприпасы, камеры дронов высокого разрешения, зимнюю одежду и т.д.", - говорится в сообщении.

Министр Ананд также объявила, что Канада расширяет свое присутствие в Польше в рамках операции UNIFIER. Пять дополнительных медицинских инструкторов Вооруженных сил Канады (CAF) будут отправлены в Польшу, чтобы присоединиться к семи членам CAF, которые уже направлены в программу повышения квалификации медицинских навыков для личного состава Вооруженных сил Украины.

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