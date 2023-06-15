россияне распространяют очередной фейк о своей "героической работе" на поле боя

$41.080.11
45.050.50
ukru
Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы
Эксклюзив
14:05 • 32377 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 71353 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 75128 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 193886 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 104681 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 105090 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 310308 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 80802 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 131957 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 169886 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.4м/с
60%
Популярные новости

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 235573 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 127999 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 83103 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 63378 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 28046 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 193829 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 236114 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 310261 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 315819 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 365198 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Барт Де Вевер

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Бельгия

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 28411 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 63739 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 83455 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 128342 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 70308 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

россияне распространяют очередной фейк о своей "героической работе" на поле боя

Киев • УНН

 • 725333 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. россияне в очередной раз распространяют фейковое видео с поля боя, на этот раз выдавая попадание в свою технику за собственную «героическую работу», передает УНН со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

россияне распространяют очередной фейк о своей "героической работе" на поле боя

Детали

По информации Центра стратегических коммуникаций, россиянами распространяется видео, где экипаж российского «Града» якобы продолжил выполнять боевую задачу даже после попадания в него ракеты HIMARS. Об этом пишет российский «военкор» руденко.

Цитата

"На самом деле на видео, которое фейкодел выдал за «героическую работу» оккупантов, видно не «продолжение выстрелов после попадания», а обычную детонацию. Экипаж «Града» не имел шансов выжить после встречи с ракетой HIMARS – на видео хорошо видно момент попадания и засеивание обломками поля вокруг РСЗО", - отметили эксперты.

Подобными фейками россияне в очередной раз пытаются хоть чем-то оправдать собственные потери и обесценить успехи ВСУ, объяснили аналитики, и призвали читать только официальные и проверенные источники информации и не верить вражеским сообщениям.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, СМИ и военные эксперты исследовали видео российского минобороны, в котором демонстрируется якобы захваченная украинская техника, и пришли к выводу, что, хотя на этот раз это не тракторы, но место и дата съемки вызывает вопросы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ: россияне готовят новые ИПСО против военного руководства Украины

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$63.13
Bitcoin
$77,396.00
S&P 500
$5,089.99
Tesla
$231.66
Газ TTF
$36.48
Золото
$3,000.59
Ethereum
$1,530.33