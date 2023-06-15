россияне распространяют очередной фейк о своей "героической работе" на поле боя

Детали

По информации Центра стратегических коммуникаций, россиянами распространяется видео, где экипаж российского «Града» якобы продолжил выполнять боевую задачу даже после попадания в него ракеты HIMARS. Об этом пишет российский «военкор» руденко.

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"На самом деле на видео, которое фейкодел выдал за «героическую работу» оккупантов, видно не «продолжение выстрелов после попадания», а обычную детонацию. Экипаж «Града» не имел шансов выжить после встречи с ракетой HIMARS – на видео хорошо видно момент попадания и засеивание обломками поля вокруг РСЗО", - отметили эксперты.

Подобными фейками россияне в очередной раз пытаются хоть чем-то оправдать собственные потери и обесценить успехи ВСУ, объяснили аналитики, и призвали читать только официальные и проверенные источники информации и не верить вражеским сообщениям.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, СМИ и военные эксперты исследовали видео российского минобороны, в котором демонстрируется якобы захваченная украинская техника, и пришли к выводу, что, хотя на этот раз это не тракторы, но место и дата съемки вызывает вопросы.

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