россияне распространяют очередной фейк о своей "героической работе" на поле боя
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. россияне в очередной раз распространяют фейковое видео с поля боя, на этот раз выдавая попадание в свою технику за собственную «героическую работу», передает УНН со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Детали
По информации Центра стратегических коммуникаций, россиянами распространяется видео, где экипаж российского «Града» якобы продолжил выполнять боевую задачу даже после попадания в него ракеты HIMARS. Об этом пишет российский «военкор» руденко.
Цитата
"На самом деле на видео, которое фейкодел выдал за «героическую работу» оккупантов, видно не «продолжение выстрелов после попадания», а обычную детонацию. Экипаж «Града» не имел шансов выжить после встречи с ракетой HIMARS – на видео хорошо видно момент попадания и засеивание обломками поля вокруг РСЗО", - отметили эксперты.
Подобными фейками россияне в очередной раз пытаются хоть чем-то оправдать собственные потери и обесценить успехи ВСУ, объяснили аналитики, и призвали читать только официальные и проверенные источники информации и не верить вражеским сообщениям.
Дополнение
Как ранее сообщал УНН, СМИ и военные эксперты исследовали видео российского минобороны, в котором демонстрируется якобы захваченная украинская техника, и пришли к выводу, что, хотя на этот раз это не тракторы, но место и дата съемки вызывает вопросы.
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