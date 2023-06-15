СБУ: росіяни готують нові ІПСО проти військового керівництва України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Спецлужби рф готують нові провокації стосовно представників Сил оборони та безпеки України, фейки будуть поширюватись в інформаційному полі в найближчий час. Про це попередили в Службі безпеки України, пише УНН.
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За оперативними даними СБУ, співробітники фсб росіі планують низку ІПСО, в основу яких має увійти дезінформація про нібито російське громадянство українських державних діячів, керівництва Сил оборони і безпеки та їхніх родин, а також інших посадових осіб.
Такі дані СБУ виявила в ході контррозвідувальної діяльності, йдеться в повідомленні.
Щоб виглядало "правдоподібно" фсб планує внести до державних реєстрів рф записи, які нібито повинні підтверджувати версію ворожих спецслужб. А також будуть намагатись підробити документи українських державних діячів та представників Сил оборони, наголосили в СБУ.
За оперативними даними, старт реалізації ворожого ІПСО в українському інформаційному полі запланований на найближчий час.
"Не маючи успіхів на полі бою, ворог прагне будь-якими методами підірвати психологічно-емоційний стан українських воїнів на передовій та дестабілізувати ситуацію в країні", - йдеться в повідомленні СБУ.
Також у відомстві попередили, що систематично відстежують всі подібні маніпуляції, викривають та затримує агентів кремля, які допомагають ворогу всередині країни.
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