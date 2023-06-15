СБУ: россияне готовят новые ИПСО против военного руководства Украины

Детали

По оперативным данным СБУ, сотрудники фсб россии планируют ряд ИПСО, в основу которых должна войти дезинформация о якобы российском гражданстве украинских государственных деятелей, руководства Сил обороны и безопасности и их семей, а также других должностных лиц.

Такие данные СБУ выявила в ходе контрразведывательной деятельности, говорится в сообщении.

Чтобы выглядело "правдоподобно" фсб планирует внести в государственные реестры рф записи, которые якобы должны подтверждать версию вражеских спецслужб. А также будут пытаться подделать документы украинских государственных деятелей и представителей Сил обороны, отметили в СБУ.

По оперативным данным, старт реализации вражеского ИПСО в украинском информационном поле запланирован на ближайшее время.

"Не имея успехов на поле боя, враг стремится любыми методами подорвать психологически-эмоциональное состояние украинских воинов на передовой и дестабилизировать ситуацию в стране", - говорится в сообщении СБУ.

Также в ведомстве предупредили, что систематически отслеживают все подобные манипуляции, разоблачают и задерживают агентов кремля, которые помогают врагу внутри страны.

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