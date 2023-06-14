СБУ повідомила про підозру ідеологу "русского мира" олександру дугіну
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Служба безпеки України склала письмове повідомлення про підозру ідеологу «русского міра», громадянину рф, олександру дугіну. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
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"Служба безпеки зібрала доказову базу на очільника прокремлівської міжнародної організації «євразійський рух» олександра дугіна. Фігурант є одним з ключових ідеологів агресивної політики рф і геноциду українського народу. У своїх численних виступах, друкованих виданнях і публікаціях він вже більше 10 років заперечує існування України як суверенної держави і закликає до її збройного захоплення російськими військами", - йдеться у повідомленні відомства.
За даними СБУ, на початку повномасштабного вторгнення рф дугін одним з перших публічно підтримав окупантів та виправдовував їхні воєнні злочини проти України. Також відкрито пропагував ідеї масового фізичного знищення українців і цивільної інфраструктури.
Ініційовані СБУ експертизи підтвердили факти злочинної діяльності дугіна.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
▪️ ч. 2. ст. 442 (геноцид).
У СБУ зазначили, що зараз дугін переховується на території росії. Слідчі проводить комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти України.
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