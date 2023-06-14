СБУ сообщила о подозрении идеологу "русского мира" Александру Дугину

Детали

"Служба безопасности собрала доказательную базу на главу прокремлевской международной организации «евразийское движение» александра дугина. Фигурант является одним из ключевых идеологов агрессивной политики рф и геноцида украинского народа. В своих многочисленных выступлениях, печатных изданиях и публикациях он уже более 10 лет отрицает существование Украины как суверенного государства и призывает к ее вооруженному захвату российскими войсками", - говорится в сообщении ведомства.

По данным СБУ, в начале полномасштабного вторжения РФ Дугин одним из первых публично поддержал оккупантов и оправдывал их военные преступления против Украины. Также открыто пропагандировал идеи массового физического уничтожения украинцев и гражданской инфраструктуры.

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили факты преступной деятельности дугина.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

▪️ ч. 2. ст. 442 (геноцид).

В СБУ отметили, что сейчас дугин скрывается на территории россии. Следователи проводит комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности за преступления против Украины.

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