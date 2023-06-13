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Забезпечував перекидання російських військ: СБУ повідомила про підозру топчиновнику рф

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. СБУ повідомила про підозру керівнику росморрічфлоту Захарію Джіоєву, який забезпечив поромне перекидання російських військ в Україну і краденого українського зерна до росії. Комплексні заходи для притягнення його до відповідальності тривають, передає УНН з посиланням на СБУ.

Забезпечував перекидання російських військ: СБУ повідомила про підозру топчиновнику рф

Деталі

У результаті слідчих дій зібрано доказову базу на керівника федерального агентства морського та річкового транспорту рф (росморрічфлот) Захарія Джіоєва, повідомляє СБУ.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення чиновник сприяв міноборони країни-агресора у перекиданні військ на територію України. Саме за його наказом у серпні 2022 року пороми російської компанії ТОВ «Оборонлогістика» залучалися до організації морського «трафіку» з Краснодарського краю до тимчасово окупованого Маріуполя.

Згодом, після вибуху на «Кримському мосту», Джіоєв віддав розпорядження на встановлення поромної переправи з території рф до українського півострова. Таким чином загарбники переправляли на південний фронт особовий склад, військову техніку та боєприпаси російських окупаційних угруповань.

Крім того, рашисти використовували поромні «маршрути» для вивезення награбованого українського зерна до країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Джіоєву про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни).

Оскільки фігурант перебуває на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми. Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ допитала російського співробітника фсб, який очолював загороджувальний загін рашистів

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