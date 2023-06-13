Обеспечивал переброску российских войск: СБУ сообщила о подозрении топ-чиновнику рф
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. СБУ сообщила о подозрении руководителю росморречфлота Захарию Джиоеву, который обеспечил паромную переброску российских войск в Украину и ворованного украинского зерна в россию. Комплексные меры для привлечения его к ответственности продолжаются, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
В результате следственных действий собрана доказательная база на руководителя федерального агентства морского и речного транспорта рф (росморречфлот) Захария Джиоева, сообщает СБУ.
Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения чиновник способствовал минобороны страны-агрессора в переброске войск на территорию Украины. Именно по его приказу в августе 2022 года паромы российской компании ООО «Оборонлогистика» привлекались к организации морского «трафика» из Краснодарского края во временно оккупированный Мариуполь.
Впоследствии, после взрыва на «Крымском мосту», Джиоев отдал распоряжение на установление паромной переправы с территории рф на украинский полуостров. Таким образом захватчики переправляли на южный фронт личный состав, военную технику и боеприпасы российских оккупационных группировок.
Кроме того, рашисты использовали паромные «маршруты» для вывоза награбленного украинского зерна в страну-агрессора.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Джиоеву о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны).
Поскольку фигурант находится на территории россии, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против нашего государства. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы. Расследование проводили под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ допросила российского сотрудника фсб, который возглавлял заградительный отряд рашистов