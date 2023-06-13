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СБУ допитала російського співробітника фсб, який очолював загороджувальний загін рашистів

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. У результаті проведеного допиту військових контррозвідників Служби безпеки України, було опитано двох російських полонених одночасно. Один з них виявився кулеметником окремої роти комендатури фсб, який керував загороджувальним загоном. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.

СБУ допитала російського співробітника фсб, який очолював загороджувальний загін рашистів

Деталі

Під час допиту, співробітник фсб коротко розповів про свої військові обов'язки, зазначивши, що їхнє завдання полягало в обороні "штурму Z" на другій лінії інтересів. Він також згадав, що отримав наказ бити всіх, хто намагався відступити.

Другий полонений, який був у самому "штурмі Z", вирішив здатися в полон українським захисникам, оскільки страхувався від власних товаришів по зброї. Він розповів, що їх попереджали про заградотряди, які стріляють у тих, хто намагається втекти.

Ці нові дані, отримані Службою безпеки України, підтверджують практику використання російськими військовими загороджувальних загонів.

"Тримаємо оборону міцно: всі пулеметчики, гранатометчики... потрібно навезти мінометів. Піднімемо усі "Мавіки" у повітря. "Z", весь ти відданий тобі. Вони не мають наміру відступати, лише рухатися вперед. Якщо щось, тобі дозволено "обнулитися". Під мою відповідальність", - такий наказ отримав командир одного з таких загороджувальних загонів на "гарячому" фронті.

Недавні події на фронті свідчать про зменшення використання "гарматного м'яса" та загороджувальних загонів російською стороною. Однак, кількість російських полонених, які потрапляють у володіння українських захисників, збільшується.

Доповнення

Також, чоловіка, який вербував людей у лави "вагнеровців" судитимуть у Вінниці.

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