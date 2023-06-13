СБУ допросила российского сотрудника фсб, который возглавлял заградительный отряд рашистов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. В результате проведенного допроса военных контрразведчиков Службы безопасности Украины, были опрошены два российских пленных одновременно. Один из них оказался пулеметчиком отдельной роты комендатуры фсб, который руководил заградительным отрядом. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.
Детали
Во время допроса, сотрудник фсб кратко рассказал о своих военных обязанностях, отметив, что их задача заключалась в обороне "штурма Z" на второй линии интересов. Он также упомянул, что получил приказ избивать всех, кто пытался отступить.
Второй пленный, который был в самом "штурме Z", решил сдаться в плен украинским защитникам, поскольку страховался от собственных товарищей по оружию. Он рассказал, что их предупреждали о заградотрядах, которые стреляют в тех, кто пытается убежать.
Эти новые данные, полученные Службой безопасности Украины, подтверждают практику использования российскими военными заградительных отрядов.
"Держим оборону крепко: все пулеметчики, гранатометчики... нужно навезти минометов. Поднимем все "Мавики" в воздух. "Z", весь ты предан тебе. Они не намерены отступать, только двигаться вперед. Если что, тебе разрешено "обнулиться". Под мою ответственность", - такой приказ получил командир одного из таких заградительных отрядов на "горячем" фронте.
Недавние события на фронте свидетельствуют об уменьшении использования "пушечного мяса" и заградительных отрядов российской стороной. Однако, количество российских пленных, которые попадают во владение украинских защитников, увеличивается.
Дополнение
Также, мужчину, который вербовал людей в ряды "вагнеровцев" будут судить в Виннице.