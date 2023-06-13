СБУ допросила российского сотрудника фсб, который возглавлял заградительный отряд рашистов

Детали

Во время допроса, сотрудник фсб кратко рассказал о своих военных обязанностях, отметив, что их задача заключалась в обороне "штурма Z" на второй линии интересов. Он также упомянул, что получил приказ избивать всех, кто пытался отступить.

Второй пленный, который был в самом "штурме Z", решил сдаться в плен украинским защитникам, поскольку страховался от собственных товарищей по оружию. Он рассказал, что их предупреждали о заградотрядах, которые стреляют в тех, кто пытается убежать.

Эти новые данные, полученные Службой безопасности Украины, подтверждают практику использования российскими военными заградительных отрядов.

"Держим оборону крепко: все пулеметчики, гранатометчики... нужно навезти минометов. Поднимем все "Мавики" в воздух. "Z", весь ты предан тебе. Они не намерены отступать, только двигаться вперед. Если что, тебе разрешено "обнулиться". Под мою ответственность", - такой приказ получил командир одного из таких заградительных отрядов на "горячем" фронте.

Недавние события на фронте свидетельствуют об уменьшении использования "пушечного мяса" и заградительных отрядов российской стороной. Однако, количество российских пленных, которые попадают во владение украинских защитников, увеличивается.

Дополнение

Также, мужчину, который вербовал людей в ряды "вагнеровцев" будут судить в Виннице.