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У Вінниці судитимуть чоловіка, який вербував людей у лави "вагнерівців"

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури, за фактом державної зради, до суду було скеровано обвинувальний акт стосовно 43-річного жителя Вінниці, який займався пошуком та вербуванням до складу так званої приватної військової компанії "вагнер" чоловіків у регіоні. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура на своїй сторінці у Facebook, пише УНН.

У Вінниці судитимуть чоловіка, який вербував людей у лави "вагнерівців"

Цитата

"За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури за фактом державної зради до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 43-річного жителя м. Вінниці (ч. 2 ст. 111 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Досудовим розслідуванням було встановлено, що за завданням представників спецслужб рф чоловік протягом листопада – грудня 2022 року підшуковував та вербував до складу так званої приватної військової компанії "Вагнер" (також відома як ПВК "Ліга") жителів Вінниці для їхньої подальшої участі у бойових діях проти України. Він пропонував кандидатам грошову винагороду від 2 до 4 тис. дол. на місяць, говорять у прокуратурі.

"Зокрема таку "пропозицію" прийняв вінничанин, який раніше відбував ув’язнення разом з обвинуваченим в одній з установ виконання покарань. У військовому формуванні новобранець мав виконувати завдання, пов’язані з охороною стратегічно важливих російських об’єктів на тимчасово окупованих територіях України", - зазначили у Вінницькій прокуратурі.

Про успішне вербування обвинувачений прозвітував куратору -"вагнерівцю". Далі він від нього отримав детальні інструкції про перехід на бік ворога.

Обвинуваченого було затримано у Вінниці. Суд застосував до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на час слідства.

За інкримінований злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області.

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