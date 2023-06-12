В Виннице будут судить мужчину, который вербовал людей в ряды "вагнеровцев"

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"При процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры по факту государственной измены в суд направлено обвинительное заключение в отношении 43-летнего жителя г. Винницы (ч. 2 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

Досудебным расследованием было установлено, что по заданию представителей спецслужб рф мужчина в течение ноября – декабря 2022 года подыскивал и вербовал в состав так называемой частной военной компании "Вагнер" (также известна как ЧВК "Лига") жителей Винницы для их дальнейшего участия в боевых действиях против Украины. Он предлагал кандидатам денежное вознаграждение от 2 до 4 тыс. долл. в месяц, говорят в прокуратуре.

"В частности такое "предложение" принял винничанин, который ранее отбывал заключение вместе с обвиняемым в одном из учреждений исполнения наказаний. В военном формировании новобранец должен был выполнять задачи, связанные с охраной стратегически важных российских объектов на временно оккупированных территориях Украины", - отметили в Винницкой прокуратуре.

Об успешной вербовке обвиняемый отчитался куратору-"вагнеровцу". Далее он от него получил подробные инструкции о переходе на сторону врага.

Обвиняемый был задержан в Виннице. Суд применил к нему меру пресечения в виде содержания под стражей на время следствия.

За инкриминируемое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следственным отделом УСБУ в Винницкой области.

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