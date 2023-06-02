Виїхав з України та приєднався до армії рф: зрадника засудили до 12 років позбавлення волі

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Як зазначається, зловмисником виявився громадянин України, який у 2009 році виїхав на постійне проживання до рф і отримав там російський паспорт.

У 2013 році його призвали на строкову військову службу до лав збройних сил рф.

Згодом чоловік вирішив продовжити своє перебування у російському війську і в 2016 році підписав кількарічний контракт із ворожою армією. Там його призначили до складу 20-ї окремої мотострілецької бригади у місті волгоград. Повідомляється, що це військове з’єднання брало активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.

По закінченню контракту і після початку повномасштабного вторгнення рф зрадник вирішив повернутися в Україну. Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у травні 2022 року на території Волинської області, куди він в’їхав, прикриваючись українським паспортом.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) і призначив 12 років позбавлення волі.

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