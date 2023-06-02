Виїхав з України та приєднався до армії рф: зрадника засудили до 12 років позбавлення волі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Зрадника, який виїхав з України, щоб приєднатися до збройних сил рф, засуджено до 12 років за ґратами. Про це пише УНН з посиланням на Службу безпеки України.
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Як зазначається, зловмисником виявився громадянин України, який у 2009 році виїхав на постійне проживання до рф і отримав там російський паспорт.
У 2013 році його призвали на строкову військову службу до лав збройних сил рф.
Згодом чоловік вирішив продовжити своє перебування у російському війську і в 2016 році підписав кількарічний контракт із ворожою армією. Там його призначили до складу 20-ї окремої мотострілецької бригади у місті волгоград. Повідомляється, що це військове з’єднання брало активну участь у бойових діях проти сил АТО на сході України.
По закінченню контракту і після початку повномасштабного вторгнення рф зрадник вирішив повернутися в Україну. Контррозвідники СБУ затримали зловмисника у травні 2022 року на території Волинської області, куди він в’їхав, прикриваючись українським паспортом.
На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада) і призначив 12 років позбавлення волі.
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