У Хмельницькому курсант прикордонної служби під час наряду вчинив самогубство: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. У Хмельницькому курсант Національної академії Державної прикордонної служби України вчинив самогубство. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, пише УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції області.
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Повідомляється, що у четвер 1 червня, близько 05:00 години до поліції надійшло повідомлення про те, що в приміщенні навчального корпусу вчинив самогубство шляхом пострілу в голову курсант 2-го курсу Національної академії Державної прикордонної служби України, який ніс службу в добовому наряді.
Потерпілий залишив передсмертне повідомлення. Наразі поліція працює над встановленням мотивів такого вчинку та усіх обставин події.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 115 Кримінального кодексу України з приміткою самогубство.
Нагадаємо
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