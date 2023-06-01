У Хмельницькому курсант прикордонної служби під час наряду вчинив самогубство: відкрито провадження

ukru
29 березня, 17:57 • 274250 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 368704 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 304610 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 339519 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 304270 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 221666 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 206206 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165227 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 537199 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175543 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
 м/с
96 %
744 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Трамп погрожує Ірану небаченими бомбардуваннями у разі відсутності ядерної угоди: відповідь Тегерана

Трамп погрожує Ірану небаченими бомбардуваннями у разі відсутності ядерної угоди: відповідь Тегерана

30 березня, 18:08 • 35364 перегляди
Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

Припинення вогню в Україні під питанням через розбіжності в Європі - WP

30 березня, 18:42 • 36691 перегляди
У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

У Харкові військовий шпиталь відновив операції після атаки рф

30 березня, 19:00 • 27243 перегляди
"Є хороші результати" - Зеленський про застосування деяких дронів для захисту міст

"Є хороші результати" - Зеленський про застосування деяких дронів для захисту міст

30 березня, 19:26 • 20244 перегляди
Закінчується терпіння щодо дій росії: Стубб після зустрічі з Трампом заявив, що США готують санкції проти рф

Закінчується терпіння щодо дій росії: Стубб після зустрічі з Трампом заявив, що США готують санкції проти рф

30 березня, 19:48 • 14192 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 394408 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 537200 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 570370 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 567352 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 467151 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205754 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 368704 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175686 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166541 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137417 перегляди
Актуальне
У Хмельницькому курсант прикордонної служби під час наряду вчинив самогубство: відкрито провадження

У Хмельницькому курсант прикордонної служби під час наряду вчинив самогубство: відкрито провадження

Київ • УНН

 • 449584 перегляди

КИЇВ. 1 червня. УНН. У Хмельницькому курсант Національної академії Державної прикордонної служби України вчинив самогубство. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, пише УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції області.

Деталі

Повідомляється, що у четвер 1 червня, близько 05:00 години до поліції надійшло повідомлення про те, що в приміщенні навчального корпусу вчинив самогубство шляхом пострілу в голову курсант 2-го курсу Національної академії Державної прикордонної служби України, який ніс службу в добовому наряді.

Потерпілий залишив передсмертне повідомлення. Наразі поліція працює над встановленням мотивів такого вчинку та усіх обставин події.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 115 Кримінального кодексу України з приміткою самогубство.

Нагадаємо

У квітні у Солом'янському районі Києва поліцейський вчинив самогубство.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Tesla
$263.83
Brent
$72.50
Bitcoin
$81,920.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,138.81
Ethereum
$1,812.27