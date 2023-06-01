В Хмельницком курсант пограничной службы во время наряда совершил самоубийство: открыто производство

Детали

Сообщается, что в четверг 1 июня, около 05:00 часов в полицию поступило сообщение о том, что в помещении учебного корпуса совершил самоубийство путем выстрела в голову курсант 2-го курса Национальной академии Государственной пограничной службы Украины, который нес службу в суточном наряде.

Потерпевший оставил предсмертное сообщение. Сейчас полиция работает над установлением мотивов такого поступка и всех обстоятельств происшествия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой самоубийство.

Напомним

В апреле в Соломенском районе Киева полицейский совершил самоубийство.