У Києві поліцейський скоїв самогубство: що відомо
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. У Солом’янському районі Києва поліцейський скоїв самогубство. Інформацію УНН підтвердили у Солом'янському управлінні поліції ГУ НП в м. Києві.
Деталі
Як повідомили у відділі поліції, інцидент кваліфіковано за статтею 115 КК України (Умисне вбивство), проте з приміткою самогубство.
Обставини та деталі інциденту невідомі, причини вчинку встановлюють слідчі.
Водночас за інформацією ЗМІ відомо, що 40-річний начальник відділу одного з департаментів НПУ у ніч проти 25 квітня випав з вікна 17-поверху багатоповерхівки на проспекті Перемоги.
Нагадаємо
Внаслідок ворожих обстрілів в Соломʼянському районі столиці 31 грудня, загинув літній чоловік.