У Києві загинув літній чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Внаслідок ворожих обстрілів в Соломʼянському районі столиці загинула 1 людина та ще 7 постраждало. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
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«У Києві загинув літній чоловік, та семеро постраждалих у двох місцях вибухів у Солом’янському районі. Одна людина – у вкрай важкому стані», – повідомив Кличко.
Нагадаємо
Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що внаслідок ворожої атаки поранено щонайменше 4 людини.