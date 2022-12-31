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«В Киеве погиб пожилой мужчина и семь пострадавших в двух местах взрывов в Соломянском районе. Один человек – в крайне тяжелом состоянии», – сообщил Кличко.

Напомним

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что в результате вражеской атаки ранены по меньшей мере 4 человека.



