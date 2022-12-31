В Киеве погиб пожилой мужчина
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В результате вражеских обстрелов в Соломенском районе столицы погиб 1 человек и еще 7 пострадало. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
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«В Киеве погиб пожилой мужчина и семь пострадавших в двух местах взрывов в Соломянском районе. Один человек – в крайне тяжелом состоянии», – сообщил Кличко.
Напомним
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил, что в результате вражеской атаки ранены по меньшей мере 4 человека.