В Киеве полицейский совершил самоубийство: что известно

Детали

Как сообщили в отделе полиции, инцидент квалифицирован по статье 115 УК Украины (Умышленное убийство), однако с пометкой самоубийство.

Обстоятельства и детали инцидента неизвестны, причины поступка устанавливают следователи.

В то же время по информации СМИ известно, что 40-летний начальник отдела одного из департаментов НПУ в ночь на 25 апреля выпал из окна 17-этажа многоэтажки на проспекте Победы.

Напомним

В результате вражеских обстрелов в Соломенском районе столицы 31 декабря, погиб пожилой мужчина.