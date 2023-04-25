В Киеве полицейский совершил самоубийство: что известно
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Соломенском районе Киева полицейский совершил самоубийство. Информацию УНН подтвердили в Соломенском управлении полиции ГУ НП в Киеве.
Детали
Как сообщили в отделе полиции, инцидент квалифицирован по статье 115 УК Украины (Умышленное убийство), однако с пометкой самоубийство.
Обстоятельства и детали инцидента неизвестны, причины поступка устанавливают следователи.
В то же время по информации СМИ известно, что 40-летний начальник отдела одного из департаментов НПУ в ночь на 25 апреля выпал из окна 17-этажа многоэтажки на проспекте Победы.
Напомним
В результате вражеских обстрелов в Соломенском районе столицы 31 декабря, погиб пожилой мужчина.