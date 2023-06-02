Выехал из Украины и присоединился к армии рф: предателя приговорили к 12 годам лишения свободы

Детали

Как отмечается, злоумышленником оказался гражданин Украины, который в 2009 году выехал на постоянное проживание в рф и получил там российский паспорт.

В 2013 году его призвали на срочную военную службу в ряды вооруженных сил рф.

Впоследствии мужчина решил продолжить свое пребывание в российской армии и в 2016 году подписал многолетний контракт с вражеской армией. Там его назначили в состав 20-й отдельной мотострелковой бригады в городе волгоград. Сообщается, что это военное соединение принимало активное участие в боевых действиях против сил АТО на востоке Украины.

По окончанию контракта и после начала полномасштабного вторжения рф предатель решил вернуться в Украину. Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в мае 2022 года на территории Волынской области, куда он вьехал, прикрываясь украинским паспортом.

На основании собранных доказательств суд признал его виновным по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена) и назначил 12 лет лишения свободы.

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