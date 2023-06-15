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Зеленский считает, что рф проиграет войну, если контрнаступление ВСУ будет успешным

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия проиграет войну против Украины, если украинские военные достигнут успеха в контрнаступлении. Об этом он сказал в интервью NBC News, передает УНН.

Зеленский считает, что рф проиграет войну, если контрнаступление ВСУ будет успешным

Цитата

"Наш героический народ, наши войска на передовой сталкиваются с очень жестким сопротивлением. Потому что для россии проиграть эту кампанию (контрнаступательные действия – ред.), я бы сказал, фактически означает проиграть в войне", - сказал Зеленский.

Зеленский сказал, что новости с линии фронта "в целом положительные, но это очень сложно", добавив, что медленные поставки нового западного оружия, такого как истребители, помогают россии обороняться.

Дополнение

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечал, что Украина еще не начинала настоящего большого контрнаступления, а россия уже кричит, что что-то "отбила".

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на Бахмутском направлении российские войска не могут эффективно сдерживать Силы обороны, продвижение которых за предыдущие полторы недели в зоне оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" составило более 3 километров. На Юге постепенно, но уверенно также происходит продвижение Вооруженных сил.

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