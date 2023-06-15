Зеленский считает, что рф проиграет войну, если контрнаступление ВСУ будет успешным

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"Наш героический народ, наши войска на передовой сталкиваются с очень жестким сопротивлением. Потому что для россии проиграть эту кампанию (контрнаступательные действия – ред.), я бы сказал, фактически означает проиграть в войне", - сказал Зеленский.

Зеленский сказал, что новости с линии фронта "в целом положительные, но это очень сложно", добавив, что медленные поставки нового западного оружия, такого как истребители, помогают россии обороняться.

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Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечал, что Украина еще не начинала настоящего большого контрнаступления, а россия уже кричит, что что-то "отбила".

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на Бахмутском направлении российские войска не могут эффективно сдерживать Силы обороны, продвижение которых за предыдущие полторы недели в зоне оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" составило более 3 километров. На Юге постепенно, но уверенно также происходит продвижение Вооруженных сил.