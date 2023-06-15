Подоляк: Україна ще не починала великого контрнаступу, а росія вже кричить, що щось "відбила"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк наголошує, що Україна ще не починала справжнього великого контрнаступу, а росія вже кричить, що щось "відбила".Про це Подоляк заявив в ефірі всеукраїнського телемарафону, пише УНН.
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"Ми ще не починали контрнаступу як такого, а росія що вже каже: "ми вже виграли, ми вже відбили контрнаступ". О 12-й дня ми починали певні наступальні дії на певних напрямках, а вже в 15:00 путін вже говорить... як людина, яка абсолютно не розуміється на війні, спілкуючись з відповідно пропагандистами, які також не розуміються на війні, він їм говорить абсолютно дикі речі", - заявив Подоляк.
Деталі
Також Подоляк пояснив цілі бойових дій, які на сьогодні проводять Сили оборони України. За його словами, українські війська зараз тестують, де у ворога слабкі місця, що дозволяє їм просуватися вперед.
"Сьогоднішні цілі наступні. Перше – знищити якомога більше мобілізованих, відверто кажу, щоб додати психологічного тиску на російську армію. Друге – знищити якомога більше російської техніки, остаточно знищити, щоб вони її не використовували.
Саме це сьогодні роблять наші Збройні сили.Третя складова це не конкретний напрямок. Мені здається, що сьогодні Україна демонструє що таке сучасна війна. Це унікальний випадок. Вона атакує відразу на декількох напрямках", – розповів радник керівника ОП.
Доповнення
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що на Бахмутському напрямку російські війська не можуть ефективно стримувати Сили оборони, просування яких за попередні півтора тижня в зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" становило понад 3 кілометри. На Півдні поступово, але впевнено також відбувається просування Збройних сил.