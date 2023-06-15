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Подоляк: Украина еще не начинала большого контрнаступления, а россия уже кричит, что что-то "отбила"

Киев • УНН

 • 939057 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отмечает, что Украина еще не начинала настоящего большого контрнаступления, а Россия уже кричит, что что-то "отбила", об этом Подоляк заявил в эфире всеукраинского телемарафона, пишет УНН

Подоляк: Украина еще не начинала большого контрнаступления, а россия уже кричит, что что-то "отбила"

Цитата

"Мы еще не начинали контрнаступления как такового, а россия что уже говорит: "мы уже выиграли, мы уже отбили контрнаступление". В 12 дня мы начинали определенные наступательные действия на определенных направлениях, а уже в 15:00 путин уже говорит... как человек, который абсолютно не разбирается в войне, общаясь с соответственно пропагандистами, которые также не разбираются в войне, он им говорит абсолютно дикие вещи", - заявил Подоляк.

Детали 
Также Подоляк объяснил цели боевых действий, которые на сегодня проводят Силы обороны Украины. По его словам, украинские войска сейчас тестируют, где у врага слабые места, что позволяет им продвигаться вперед.

"Сегодняшние цели следующие. Первое – уничтожить как можно больше мобилизованных, откровенно говорю, чтобы добавить психологического давления на российскую армию. Второе – уничтожить как можно больше российской техники, окончательно уничтожить, чтобы они ее не использовали.

Именно это сегодня делают наши Вооруженные силы. Третья составляющая это не конкретное направление. Мне кажется, что сегодня Украина демонстрирует что такое современная война. Это уникальный случай. Она атакует сразу на нескольких направлениях", – рассказал советник руководителя ОП.

Дополнение

Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что на Бахмутском направлении российские войска не могут эффективно сдерживать Силы обороны, продвижение которых за предыдущие полторы недели в зоне оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" составило более 3 километров. На Юге постепенно, но уверенно также происходит продвижение Вооруженных сил.

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