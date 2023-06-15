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Глава МАГАТЕ охарактеризував ситуацію на Запорізькій АЕС як "серйозну"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі після візиту на окуповану росією Запорізьку АЕС назвав ситуацію "серйозною", та такою, що має наслідки. Для стабілізації, за його словами, було вжито низку заходів, передає УНН з посиланням на BILD.

Глава МАГАТЕ охарактеризував ситуацію на Запорізькій АЕС як "серйозну"

Деталі

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прокоментував побачене під час візиту на окуповану росією Запорізьку АЕС.

"З одного боку, ситуація серйозна, наслідки є і вони реальні. З іншого, було вжито низку заходів для стабілізації ситуації", - сказав він.

Доповнення

Після руйнування греблі Каховської ГЕС керівник МАГАТЕ вирішив відвідати Запорізьку АЕС, щоб отримати уявлення про ситуацію з безпекою на атомній електростанції. ЗАЕС отримує охолоджувальну воду з водосховища, яке постраждало внаслідок прориву дамби.

Як раніше повідомив в.о. голови Держатомрегулювання Олег Коріков, російські окупанти за командою з москви зупинили автоматичну передачу даних із Запорізької АЕС до Міжнародної системи радіаційного моніторингу (IRMIS). Через це команді МАГАТЕ, яка перебуває на території станції, доводиться надавати інформацію про стан радіації "з папірця".

Кризовий центр, який знаходиться на промисловому майданчику Запорізької АЕС, не працює. Зовнішній кризовий центр не отримує даних про стан безпеки обладнання і систем ЗАЕС. Пожежно-рятувальна частина, яка має реагувати на аварійну ситуацію або аварію, також не працює.

Попри розпорядження Держатомрегулювання від 8 червня, п'ятий енергоблок Запорізької АЕС досі не перевели у режим "холодного зупину". Росіяни, які окупували станцію, не лише не виконали, а й не дозволяють втілити це рішення українським працівникам.

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