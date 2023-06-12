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З'явилися супутникові знімки притоки до охолоджувального ставка ЗАЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. З'явились нові супутникові знімки, на яких видно рівень обміління притоки до охолоджувального ставка Запорізької АЕС унаслідок руйнування російськими окупантами дамби Каховської ГЕС. Їх опублікували журналісти проекту "Схеми", пише УНН.

З'явилися супутникові знімки притоки до охолоджувального ставка ЗАЕС

Деталі

Фото зроблені супутниками Planet Labs 9 червня. За даними НАЕК "Енергоатом", рівень води у ставку-охолоджувачі цілком достатній для забезпечення потреб станції. Компанія повідомила, що ситуація на Запорізькій АЕС залишається стабільною та контрольованою.

Цитата

"Сам ставок, як і всі АЕС, проектувалися з урахуванням ядерної війни, тому конструкція міцна. В нинішньому стані холодного зупину води вистачить на роки. Звичайно, у ставку повільно рівень падатиме, але є альтернативні джерела постачання, наприклад, підземні свердловини. Якщо російські військові не підірвуть нічого або спеціально не спровокують теракт на енергоблоці – аварії не станеться", – прокоментували в "Енергоатомі".

Нагадаємо

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі оголосив про запуск програми допомоги Україні через підрив Каховської ГЕС.

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