Появились спутниковые снимки притока к охладительному пруду ЗАЭС

Детали

Фото сделаны спутниками Planet Labs 9 июня. По данным НАЭК "Энергоатом", уровень воды в пруду-охладителе вполне достаточен для обеспечения потребностей станции. Компания сообщила, что ситуация на Запорожской АЭС остается стабильной и контролируемой.

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"Сам пруд, как и все АЭС, проектировались с учетом ядерной войны, поэтому конструкция прочная. В нынешнем состоянии холодного останова воды хватит на годы. Конечно, в пруду медленно уровень будет падать, но есть альтернативные источники снабжения, например, подземные скважины. Если российские военные не взорвут ничего или специально не спровоцируют теракт на энергоблоке – аварии не произойдет", – прокомментировали в "Энергоатоме".

Напомним

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси объявил о запуске программы помощи Украине из-за подрыва Каховской ГЭС.