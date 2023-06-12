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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Появились спутниковые снимки притока к охладительному пруду ЗАЭС

Киев • УНН

 • 2935744 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. Появились новые спутниковые снимки, на которых видно уровень обмеления притока к охлаждающему пруду Запорожской АЭС вследствие разрушения российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС. Их опубликовали журналисты проекта "Схемы", пишет УНН.

Появились спутниковые снимки притока к охладительному пруду ЗАЭС

Детали

Фото сделаны спутниками Planet Labs 9 июня. По данным НАЭК "Энергоатом", уровень воды в пруду-охладителе вполне достаточен для обеспечения потребностей станции. Компания сообщила, что ситуация на Запорожской АЭС остается стабильной и контролируемой.

Цитата

"Сам пруд, как и все АЭС, проектировались с учетом ядерной войны, поэтому конструкция прочная. В нынешнем состоянии холодного останова воды хватит на годы. Конечно, в пруду медленно уровень будет падать, но есть альтернативные источники снабжения, например, подземные скважины. Если российские военные не взорвут ничего или специально не спровоцируют теракт на энергоблоке – аварии не произойдет", – прокомментировали в "Энергоатоме".

Напомним

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси объявил о запуске программы помощи Украине из-за подрыва Каховской ГЭС.

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