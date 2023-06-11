Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається стабільним - Енергоатом
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. У Енергоатомі повідомили, що попри підрив росіянами греблі Каховської ГЕС, на Запорізькій атомній електростанції ситуація залишається стабільною та контрольованою. Рівень води у ставку-охолоджувачі цілком достатній для забезпечення потреб станції. Про це повідомляє компанія на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Попри підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС, ситуація залишається стабільною та контрольованою", - зазначили в Енергоатомі.
Деталі
За інформацією, станом на 06:00 11 червня рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя становить 9,45 м, а у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС – 16,67 м.
"Цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції", йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що потенційна загроза щодо Запорізької АЕС існує, адже там знаходяться терористи рф, які захопили цей об’єкт, який є дуже небезпечним з точки зору багатьох питань.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Останній енергоблок Запорізької АЕС негайно переводять у режим "холодного зупину"