Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС остается стабильным - Энергоатом

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"Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой", - отметили в Энергоатоме.

Детали

По информации, по состоянию на 06:00 11 июня уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя составляет 9,45 м, а в пруду-охладителе Запорожской АЭС – 16,67 м.

"Этого вполне достаточно для обеспечения потребностей станции", говорится в сообщении.

Напомним

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что потенциальная угроза в отношении Запорожской АЭС существует, ведь там находятся террористы рф, которые захватили этот объект, который является очень опасным с точки зрения многих вопросов.

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