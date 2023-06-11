Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС остается стабильным - Энергоатом
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. В Энергоатоме сообщили, что несмотря на подрыв россиянами плотины Каховской ГЭС, на Запорожской атомной электростанции ситуация остается стабильной и контролируемой. Уровень воды в пруду-охладителе вполне достаточен для обеспечения потребностей станции. Об этом сообщает компания на своей странице в Telegram, пишет УНН.
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"Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой", - отметили в Энергоатоме.
Детали
По информации, по состоянию на 06:00 11 июня уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя составляет 9,45 м, а в пруду-охладителе Запорожской АЭС – 16,67 м.
"Этого вполне достаточно для обеспечения потребностей станции", говорится в сообщении.
Напомним
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что потенциальная угроза в отношении Запорожской АЭС существует, ведь там находятся террористы рф, которые захватили этот объект, который является очень опасным с точки зрения многих вопросов.
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