Потенційна загроза щодо ЗАЕС існує - Данілов

Цитата

«Потенційна загроза стосовно Запорізької атомної електростанції існує, на превеликий жаль, там на сьогодні знаходяться терористи рф, які захопили цей об’єкт, який є дуже небезпечним з точки зору багатьох питань. Я можу сказати, що якщо надалі так буде продовжуватися, то нам може те що відбувалося в Чорнобилі бути такими маленькими квіточками, у порівнянні з тим, що може відбутися на ЗАЕС», - сказав Данілов.

Доповнення

Перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк заявляв, що оскільки ситуація на Запорізькій АЕС може вийти з-під контролю у будь-який момент, жителям прилеглого Енергодара краще залишити місто.

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко заявляв, що ситуація на Запорізькій АЕС з огляду на підрив Каховської ГЕС є стабільною.