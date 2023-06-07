Ситуація на Запорізькій АЕС стабільна – ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Ситуація на Запорізькій АЕС з огляду на підрив Каховської ГЕС є стабільною. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
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«Станом на зараз ситуація на Запорізькій АЕС стабільна. У нас деякі реактори знаходяться на ремонті, деякі – у холодному простої і один ректор – в гарячій зупинці. Ставок-охолоджувач – рівень води в нормі, 16.6. Тобто ситуація – стабільна, рівень радіації біля станції та 20-кілометрової зони досягає норми», – сказав голова Запорізької ОВА.
У Запорізькій ОВА також повторили, що загрози водозабезпеченню Запоріжжя немає.
«Місто Запоріжжя запитується з верхнього б’єфу – не буде критичної ситуації. Що стосується нижнього б’єфу, то у нас зараз рівень води в нормі. Він знижується. Це правда. В середньому десь за годину до 5 сантиметрів», – додав Юрій Малашко.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині.
За прогнозами, рівень води, після підриву дамби Каховської ГЕС, збільшиться ще приблизно на метр за наступні 20 годин, повідомили в Херсонській ОВА.