Ситуация на Запорожской АЭС стабильная - ОВА

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«По состоянию на сейчас ситуация на Запорожской АЭС стабильная. У нас некоторые реакторы находятся на ремонте, некоторые – в холодном простое и один ректор – в горячей остановке. Пруд-охладитель – уровень воды в норме, 16.6. То есть ситуация – стабильная, уровень радиации возле станции и 20-километровой зоны достигает нормы», – сказал председатель Запорожской ОГА.

В Запорожской ОГА также повторили, что угрозы водообеспечению Запорожья нет.

«Город Запорожье запрашивается из верхнего бьефа – не будет критической ситуации. Что касается нижнего бьефа, то у нас сейчас уровень воды в норме. Он снижается. Это правда. В среднем где-то за час до 5 сантиметров», – добавил Юрий Малашко.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные взорвали плотину Каховской ГЭС на Херсонщине.

По прогнозам, уровень воды, после подрыва дамбы Каховской ГЭС, увеличится еще примерно на метр за следующие 20 часов, сообщили в Херсонской ОГА.