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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Потенциальная угроза в отношении ЗАЭС существует - Данилов

Киев • УНН

 • 336062 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. Потенциальная угроза по Запорожской АЭС существует, ведь там находятся террористы рф, которые захватили этот объект, который является очень опасным с точки зрения многих вопросов. Об этом сказал Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Потенциальная угроза в отношении ЗАЭС существует - Данилов

Цитата

«Потенциальная угроза в отношении Запорожской атомной электростанции существует, к большому сожалению, там на сегодня находятся террористы рф, которые захватили этот объект, который является очень опасным с точки зрения многих вопросов. Я могу сказать, что если в дальнейшем так будет продолжаться, то нам может то что происходило в Чернобыле быть такими маленькими цветочками, по сравнению с тем, что может произойти на ЗАЭС», - сказал Данилов.

Дополнение

Первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк заявлял, что поскольку ситуация на Запорожской АЭС может выйти из-под контроля в любой момент, жителям близлежащего Энергодара лучше покинуть город.

Председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко заявлял, что ситуация на Запорожской АЭС ввиду подрыва Каховской ГЭС является стабильной.

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