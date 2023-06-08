Потенциальная угроза в отношении ЗАЭС существует - Данилов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Потенциальная угроза по Запорожской АЭС существует, ведь там находятся террористы рф, которые захватили этот объект, который является очень опасным с точки зрения многих вопросов. Об этом сказал Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
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«Потенциальная угроза в отношении Запорожской атомной электростанции существует, к большому сожалению, там на сегодня находятся террористы рф, которые захватили этот объект, который является очень опасным с точки зрения многих вопросов. Я могу сказать, что если в дальнейшем так будет продолжаться, то нам может то что происходило в Чернобыле быть такими маленькими цветочками, по сравнению с тем, что может произойти на ЗАЭС», - сказал Данилов.
Дополнение
Первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк заявлял, что поскольку ситуация на Запорожской АЭС может выйти из-под контроля в любой момент, жителям близлежащего Энергодара лучше покинуть город.
Председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко заявлял, что ситуация на Запорожской АЭС ввиду подрыва Каховской ГЭС является стабильной.