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Ситуація на ЗАЕС може вийти з-під контролю у будь-який момент: міськрада радить жителям Енергодару залишити місто 

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк заявив, що оскільки ситуація на Запорізькій АЕС може вийти з-під контролю у будь-який момент, жителям прилеглого Енергодара краще залишити місто. Про це він сказав у коментарі проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов'я», передає УНН.

Ситуація на ЗАЕС може вийти з-під контролю у будь-який момент: міськрада радить жителям Енергодару залишити місто 

Цитата

«Нічого не міняється за весь рік окупації, який вони (російські військові – ред.) знаходяться там. На предмет того, можуть чи не можуть вони погрожувати аварією (на ЗАЕС)? Звичайно, відвертих погроз немає, але те, як експлуатується станція, через те, що там зроблені склади техніки, боєприпасів – на території станції, то, зрозуміло, що ситуація в будь-який час може вийти з-під контролю і бути критичною», – сказав Самойдюк.

Посадовець радить за будь-якої можливості залишити Енергодар і територію навколо міста.

«Для тих, для кого це неможливо сьогодні. Якщо є транспорт, тримати його повністю заправленим з усіма тривожними валізами, зібрані документи, більш коштовні речі та на перший час засоби виживання. Тому що, якщо ситуація вийде з-під контролю, то можемо розраховувати, що вони (окупанти – ред.) будуть зобов’язані та змушені дати «коридори» для виїзду населення з такої території», – додав заступник міського голови Енергодару.

З огляду на бойові дії і окупацію росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

Доповнення

Голова Запорізької ОВА Юрій Малашко заявляв, що ситуація на Запорізькій АЕС з огляду на підрив Каховської ГЕС є стабільною.

6 червня НАЕК "Енергоатом" повідомляв, що підрив російськими окупантами греблі Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

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