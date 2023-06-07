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Ситуация на ЗАЭС может выйти из-под контроля в любой момент: горсовет советует жителям Энергодара покинуть город

Киев • УНН

 • 393436 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Первый заместитель городского головы Энергодара Иван Самойдюк заявил, что поскольку ситуация на Запорожской АЭС может выйти из-под контроля в любой момент, жителям близлежащего Энергодара лучше покинуть город. Об этом он сказал в комментарии проекту Радио Свобода «Новости Приазовья», передает УНН.

Ситуация на ЗАЭС может выйти из-под контроля в любой момент: горсовет советует жителям Энергодара покинуть город

Цитата

«Ничего не меняется за весь год оккупации, который они (российские военные – ред.) находятся там. На предмет того, могут или не могут они угрожать аварией (на ЗАЭС)? Конечно, откровенных угроз нет, но то, как эксплуатируется станция, из-за того, что там сделаны склады техники, боеприпасов – на территории станции, то, понятно, что ситуация в любое время может выйти из-под контроля и быть критической», – сказал Самойдюк.

Чиновник советует при любой возможности покинуть Энергодар и территорию вокруг города.

«Для тех, для кого это невозможно сегодня. Если есть транспорт, держать его полностью заправленным со всеми тревожными чемоданами, собранные документы, более ценные вещи и на первое время средства выживания. Потому что, если ситуация выйдет из-под контроля, то можем рассчитывать, что они (оккупанты – ред.) будут обязаны и вынуждены дать «коридоры» для выезда населения с такой территории», – добавил заместитель городского головы Энергодара.

Учитывая боевые действия и оккупацию россией части южных территорий Украины, редакция не может получить официального подтверждения о некоторых озвученных свидетельствах или независимо их проверить.

Дополнение

Председатель Запорожской ОГА Юрий Малашко заявлял, что ситуация на Запорожской АЭС ввиду подрыва Каховской ГЭС является стабильной.

6 июня НАЭК "Энергоатом" сообщал, что подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС, однако ситуация контролируемая.

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