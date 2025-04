Гендиректор МАГАТЕ оголосив про запуск програми допомоги Україні через підриву Каховської ГЕС

Цитата

"Сьогодні я запускаю програму допомоги Україні у відповідь на затоплення дамби у Новій Каховці після прохання президента Зеленського про міжнародну допомогу. Найближчими днями я очолюватиму місію в Україну, включно до Запорізької АЕС, що постраждала", - заявив Гроссі.

Деталі

Гендиректор повідомив, що представить новий план допомоги МАГАТЕ президенту Володимиру Зеленському.

Крім цього, він зазначив, що за допомогою використання ядерних методів агентство визначить вплив затоплення на якість питної води, здоров’я людей, ґрунт і управління водними ресурсами, а також оцінить цілісність критичної інфраструктури.

"Україна може розраховувати на нашу допомогу зараз і в подоланні довгострокових наслідків цієї катастрофи", - підкреслив Гроссі.

Today, I am launching a programme of assistance to #Ukraine in response to the Nova Kakhovka dam flooding, following President @ZelenskyyUa's request for international assistance. pic.twitter.com/RWTE29hZ4O

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) June 9, 2023

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський 6 червня обговорив з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі масштабні наслідки підриву Каховської ГЕС.