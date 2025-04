Гендиректор МАГАТЭ объявил о запуске программы помощи Украине из-за подрыва Каховской ГЭС

Цитата

"Сегодня я запускаю программу помощи Украине в ответ на затопление дамбы в Новой Каховке после просьбы президента Зеленского о международной помощи. В ближайшие дни я буду возглавлять миссию в Украину, включая пострадавшую Запорожскую АЭС", - заявил Гросси.

Детали

Гендиректор сообщил, что представит новый план помощи МАГАТЭ президенту Владимиру Зеленскому.

Кроме этого, он отметил, что с помощью использования ядерных методов агентство определит влияние затопления на качество питьевой воды, здоровье людей, почву и управление водными ресурсами, а также оценит целостность критической инфраструктуры.

"Украина может рассчитывать на нашу помощь сейчас и в преодолении долгосрочных последствий этой катастрофы", - подчеркнул Гросси.

Today, I am launching a programme of assistance to #Ukraine in response to the Nova Kakhovka dam flooding, following President @ZelenskyyUa's request for international assistance. pic.twitter.com/RWTE29hZ4O

— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) June 9, 2023

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня обсудил с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси масштабные последствия подрыва Каховской ГЭС.