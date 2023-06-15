Голова МАГАТЕ розпочав візит на Запорізьку АЕС - Енергоатом
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі розпочав візит на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС, повідомили в НАЕК "Енергоатом" у четвер, пише УНН.
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"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі розпочав візит на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС", - ідеться у повідомленні Енергоатому у Telegram.
Нагадаємо
14 червня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відклав заплановану поїздку на Запорізьку атомну електростанцію в Україні, доки подорожувати не стане безпечніше.