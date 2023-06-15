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Председатель МАГАТЭ начал визит на Запорожскую АЭС - Энергоатом

Киев • УНН

 • 1294863 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси начал визит на временно оккупированную Запорожскую АЭС, сообщили в НАЭК "Энергоатом" в четверг, пишет УНН.

Председатель МАГАТЭ начал визит на Запорожскую АЭС - Энергоатом

Цитата

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси начал визит на временно оккупированную Запорожскую АЭС", - говорится в сообщении Энергоатома в Telegram.

Напомним

14 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отложил запланированную поездку на Запорожскую атомную электростанцию в Украине, пока путешествовать не станет безопаснее.

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