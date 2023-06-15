Председатель МАГАТЭ начал визит на Запорожскую АЭС - Энергоатом

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"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси начал визит на временно оккупированную Запорожскую АЭС", - говорится в сообщении Энергоатома в Telegram.

Напомним

14 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отложил запланированную поездку на Запорожскую атомную электростанцию в Украине, пока путешествовать не станет безопаснее.