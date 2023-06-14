Поїздка голови МАГАТЕ на Запорізьку АЕС відкладена з міркувань безпеки - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відклав заплановану поїздку на Запорізьку атомну електростанцію в Україні, доки подорожувати не стане безпечніше, з посиланням на високопоставленого українського урядовця у середу повідомляє Reuters, пише УНН.
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Очікувалося, що Гроссі відвідає станцію у середу після переговорів у Києві у вівторок, але дипломатичне джерело повідомило, що візит буде відкладено на «кілька годин». Російські ЗМІ цитують представника окупаційної адміністрації, який повідомив, що Гроссі відвідає станцію у четвер.
«Він чекає, щоб мати можливість безпечно подорожувати», - сказав високопоставлений український урядовець, який спілкувався з Reuters на умовах анонімності.
Чиновник не повідомив, коли Гроссі прибуде на станцію на південному сході України.
Нагадаємо
13 червня Президент України Володимир Зеленський обговорив з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі конкретні кроки, які необхідно здійснити для мінімізації ризиків і недопущення інцидентів на ЗАЕС, а також шляхи взаємодії з МАГАТЕ для цього.