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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Поездка главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС отложена по соображениям безопасности - СМИ

Киев • УНН

 • 663198 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отложил запланированную поездку на Запорожскую атомную электростанцию в Украине, пока путешествовать не станет безопаснее, со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника в среду сообщает Reuters, пишет УНН.

Поездка главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС отложена по соображениям безопасности - СМИ

Детали

Ожидалось, что Гросси посетит станцию в среду после переговоров в Киеве во вторник, но дипломатический источник сообщил, что визит будет отложен на «несколько часов». Российские СМИ цитируют представителя оккупационной администрации, который сообщил, что Гросси посетит станцию в четверг.

«Он ждет, чтобы иметь возможность безопасно путешествовать», - сказал высокопоставленный украинский чиновник, который общался с Reuters на условиях анонимности.

Чиновник не сообщил, когда Гросси прибудет на станцию на юго-востоке Украины.

Напомним

13 июня Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси конкретные шаги, которые необходимо осуществить для минимизации рисков и недопущения инцидентов на ЗАЭС, а также пути взаимодействия с МАГАТЭ для этого.

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