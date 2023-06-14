Поездка главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС отложена по соображениям безопасности - СМИ

Детали

Ожидалось, что Гросси посетит станцию в среду после переговоров в Киеве во вторник, но дипломатический источник сообщил, что визит будет отложен на «несколько часов». Российские СМИ цитируют представителя оккупационной администрации, который сообщил, что Гросси посетит станцию в четверг.

«Он ждет, чтобы иметь возможность безопасно путешествовать», - сказал высокопоставленный украинский чиновник, который общался с Reuters на условиях анонимности.

Чиновник не сообщил, когда Гросси прибудет на станцию на юго-востоке Украины.

Напомним

13 июня Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси конкретные шаги, которые необходимо осуществить для минимизации рисков и недопущения инцидентов на ЗАЭС, а также пути взаимодействия с МАГАТЭ для этого.