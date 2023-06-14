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П'ятий енергоблок Запорізької АЕС досі не перевели у режим "холодного зупину" - Котін

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Попри розпорядження Держатомрегулювання від 8 червня, п'ятий енергоблок Запорізької АЕС досі не перевели у режим "холодного зупину". Росіяни, які окупували станцію, не лише не виконали, а й не дозволяють втілити це рішення українським працівникам, повідомив в ефірі національного телемарафону президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, передає УНН.

П'ятий енергоблок Запорізької АЕС досі не перевели у режим "холодного зупину" - Котін

Цитата

"Так, фактично, вони (українські працівники, ред.) можуть ініціювати цю процедуру, але не можуть виконати її фізично тому, що там цю ситуацію контролюють рашисти. Так зване керівництво станції від рашистів, яке безпосередньо знаходиться на АЕС, поки що не виконують розпорядження", - повідомив Котін.

Деталі

Він додав, що за інформацією української сторони, окупанти все ж готуються перевести енергоблок у режим "холодного зупину". Директор пояснив, що це найбільш безпечний стан блоку "за будь-яких умов".

"Коли з втратою рівня в Каховському водосховищі сталася ця додаткова гідратація, дійсно, регулятор логічно ухвалив рішення перевести останній енергоблок в "холодний зупин", щоб перевести в найбільш безпечний стан", - резюмував він.

Додамо

8 червня Державна інспекція ядерного регулювання України видала розпорядження, що енергоблок №5 Запорізької АЕС необхідно негайно вивести у режим "холодного зупину". Обмеження експлуатації енергоблока №5 Запорізької АЕС діятиме до усунення виявлених порушень.

В.о. голови Держатомрегулювання Олег Коріков 14 червня заявив, що кризовий центр, який знаходиться на промисловому майданчику Запорізької АЕС, не працює. Зовнішній кризовий центр не отримує даних про стан безпеки обладнання і систем ЗАЕС. Пожежно-рятувальна частина, яка має реагувати на аварійну ситуацію або аварію, також не працює.

Нагадаємо

До України з візитом прибув генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі. Він планує відвідати окуповану росіянами Запорізьку атомну електростанцію. 

Як зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко, Україна очікує оцінки експертами агентства реальної ситуації на ЗАЕС, зокрема стану обладнання і систем управління ядерним об’єктом.

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